«Усім паверхам крычалі: „Сыходзь!“». Як сьвяткавалі Новы год у турмах

Источник материала: Свабода

Арцём Быстрык сустрэў Новы год у Жодзінскай турме.

Яго затрымалі 20 сьнежня на раённым маршы ў Менску. З Заводзкага РУУС адвезьлі на Акрэсьціна, а на наступны дзень быў суд па двух пратаколах паводле артыкулаў 23.34 і 23.4 КаАП — удзел у несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве і непадпарадкаваньне патрабаваньням супрацоўнікаў міліцыі.

Супраць Арцёма сьведчыў засакрэчаны супрацоўнік міліцыі «Македонскі». Судзьдзя прысудзіла 15 сутак, і Арцём выйшаў на волю ўжо ў 2021 годзе — 4 студзеня. Арцём сказаў, што ўжо падчас затрыманьня супрацоўнікі паабяцалі, што ён будзе сустракаць Новы год «з жалезнай ялінкай».

