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Ветеринар, бухгалтер и уборщицы: кого нашли среди подписавших письмо провластных спортсменов

05.01.2021 18:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

30 декабря НОК сообщил, что письмо спортсменов в поддержку действующей власти подписали пять тысяч человек. Пятитысячной подписанткой стала гимнастка Антонина Кошель, золотая медалистка Олимпийских игр 1972 года. «Трибуна» заметила, что где-то с 4700-х номеров в списке стали часто встречаться подписанты, у кого в графе достижений значилось «спортсмен-любитель». «Еврорадио» решило посмотреть, что за «любители» подписались под письмом спортсменов и имеют ли они вообще какое-то отношение к спорту.

Любители из райисполкома

В число первых подписантов письма (были отмечены как спортсмены-перворазрядники) попали несколько чиновников из Светлогорска. В последних 300 подписях тоже много чиновников оттуда.

На этот раз в списке нашелся председатель Светлогорского райисполкома Дмитрий Алейников (№ 4852), управляющий делами Вячеслав Дикун, глава отдела по работе с обращениями Елена Швец, начальник финансового отдела Светлана Казимерчук и ее заместитель Светлана Клименок. Три Натальи из отдела образования: Наталья Шатило, Наталья Соловей и Наталья Шестакова. Глава идеологического отдела Алла Манькевич, ее заместитель Марина Гравюшева и главный специалист отдела Ирина Шинкоренко. Две сотрудницы отдела организационно-кадровой работы — Юлия Исаенко и Ирина Ембулаева.


Нашлись среди спортсменов и сотрудники светлогорской милиции. Подписантами письма стали глава РОВД Александр Зезетко, первый замначальника отдела Департамента охраны Алексей Морочко и заместитель по идеологической работе Алексей Матусевич.

Есть среди подписантов и члены Федерации профсоюзов Беларуси: председатель Светлогорского районного объединения профсоюзов Лариса Вераксич, глава районного профсоюза работников образования и науки Ирина Клименок, агропромышленного комплекса Михаил Новик.

Завхоз-баскетболист из Скиделя

Отметилась и Скидельская детско-юношеская спортивная школа. Она записала 24 своих сотрудника в «баскетбол». Никаких разрядов и спортивных достижений. Лишь краткая подпись «специалист Скидельской ДЮСШ».

Кто среди них? Директор Александр Фурманов, сотрудница отдела кадров Полина Синкевич, бухгалтеры Оксана Савко и Вероника Чеботаревич, замдиректора по административно-хозяйственной работе Сергей Житко и еще 19 сотрудников школы, о которых ничего не известно.

Центр олимпийской подготовки «Стайки» записал 16 сотрудников в раздел «единоборства». Среди них начальник учебно-спортивного отдела Валерий Тимохович, ведущий юрисконсульт Елена Бондарь и Галина Гучек, которая была в составе избиркомов с президентских выборов 2015 года. И еще 13 различных работников центра.


Уборщицы из Лиды и ветеринар

Лидская ДЮСШ записала 24 своих сотрудника в «хоккей с шайбой». Среди них бухгалтер Лариса Дубатовка, инженер Борис Буйко и две уборщицы Елена Нос и Янина Иодко.

Отметились среди «последних трехсот» и руководители «Чижовка-Арены»: начальник охраны Игорь Жоров, заместители гендиректора Станислав Максимович, Андрей Карабанюк и Павел Степанов, начальница отдела организации спортивных мероприятий Татьяна Сокорева.

Среди подписавшихся оказался даже ветеринарный врач «ГОЦОР по прикладным видам спорта» Владимир Потылкин (№ 4222).


 
 
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