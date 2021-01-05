YouTube удалил политический клип группы Михалка Drezden. А потом все восстановил и извинился

Источник материала: Tut.by

Видеохостинг YouTube извинился перед группой Сергея Михалка Drezden за блокировку клипа Barrikado, который вышел в конце декабря и был посвящен происходящим событиям в Беларуси. Сейчас видео восстановлено.

Клип был официально удален с канала Brutto Nostra после неоднократных жалоб неравнодушных, это произошло через несколько дней после его публикации. Но после двухнедельного разбирательства видео Barrikado было восстановлено, видеохостинг извинился перед владельцами YouTube-канала.



Скриншот предоставлен группой

Свою точку зрения на произошедшее ранее высказал продюсер Drezden Антон Азизбекян:

— Видимо белорусские власти настолько мстительны, что решили использовать свою «фабрику троллей» для атаки на YouTube. Но мы не откажемся от своей позиции.

Ранее, напомним, Brutto Nostra поддержали всебелорусскую забастовку.

Клип Barrikado группы Drezden — своеобразный манифест в ответ на происходящие в Беларуси события. Главной мыслью, проходящей через весь текст, становится фраза «Пока народ един — он непобедим». Режиссер видео — популярный фотограф из Минска Каролина Полякова.