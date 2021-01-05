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YouTube удалил политический клип группы Михалка Drezden. А потом все восстановил и извинился
Источник материала: Tut.by
Видеохостинг YouTube извинился перед группой Сергея Михалка Drezden за блокировку клипа Barrikado, который вышел в конце декабря и был посвящен происходящим событиям в Беларуси. Сейчас видео восстановлено.
Клип был официально удален с канала Brutto Nostra после неоднократных жалоб неравнодушных, это произошло через несколько дней после его публикации. Но после двухнедельного разбирательства видео Barrikado было восстановлено, видеохостинг извинился перед владельцами YouTube-канала.
Свою точку зрения на произошедшее ранее высказал продюсер Drezden Антон Азизбекян:
— Видимо белорусские власти настолько мстительны, что решили использовать свою «фабрику троллей» для атаки на YouTube. Но мы не откажемся от своей позиции.
Ранее, напомним, Brutto Nostra
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Видеохостинг YouTube извинился перед группой Сергея Михалка Drezden за блокировку клипа Barrikado, который вышел в конце декабря и был посвящен происходящим событиям в...
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