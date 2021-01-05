ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Команда гаагской мечты

05.01.2021 18:41 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Команда гаагской мечты

  • «СерпомПо»
  • 5.01.2021, 18:38
Команда гаагской мечты

Лукашенко выведут с площадки. В браслетах.

Сразу после появления аудиозаписи, которая может свидетельствовать о причастности Лукашенко к организации политических убийств, белорусский диктатор заявил, имея в виду Путина: «Нас загнали уже намертво в одну команду». Напомнив, что и в хоккей он с Путиным играет в одной команде.

Что за одна команда? Как ее название? «Команда убийц»? Скрепленная преступлениями?

Линия понятна – вцепиться в Путина мертвой хваткой, лебезить перед ним, орать, что «мы в одной лодке». Лишь бы не сдал. Только в Путине надежда. Представить, что он слетел и все – Лукашенко тоже выведут с площадки. В браслетах.

«СерпомПо», livejournal

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко выведут с площадки. В браслетах.
 
Новости дня
Новости разные
 
EPAM і A1 раскрытыкавалі рост падаткаў у Беларусі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика