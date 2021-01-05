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Команда гаагской мечты
Источник материала: Хартия'97
Команда гаагской мечты
Лукашенко выведут с площадки. В браслетах.
Сразу после появления аудиозаписи, которая может свидетельствовать о причастности Лукашенко к организации политических убийств, белорусский диктатор заявил, имея в виду Путина: «Нас загнали уже намертво в одну команду». Напомнив, что и в хоккей он с Путиным играет в одной команде.
Что за одна команда? Как ее название? «Команда убийц»? Скрепленная преступлениями?
Линия понятна – вцепиться в Путина мертвой хваткой, лебезить перед ним, орать, что «мы в одной лодке». Лишь бы не сдал. Только в Путине надежда. Представить, что он слетел и все – Лукашенко тоже выведут с площадки. В браслетах.
«СерпомПо»,
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Лукашенко выведут с площадки. В браслетах.
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