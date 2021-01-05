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В Германии правительство взяло на контроль десятки банков, подозреваемых в отмывании денег

05.01.2021 18:41 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Германии правительство взяло на контроль десятки банков, подозреваемых в отмывании денег

  • 5.01.2021, 18:25
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В Германии правительство взяло на контроль десятки банков, подозреваемых в отмывании денег
фото: dpa/p. pleul

О процедуре наблюдения за «подозрительными» банками стало известно около года назад.

Более тех десятков банков в Германии находятся под интенсивным наблюдением Федерального ведомства по надзору за финансовым сектором, чтобы не допустить возможности отмывания денег. Речь идет «о пестрой смеси» финансовых институтов из различных областей. Об этом пишет «Немецкая волна» со ссылкой на представителя центрального органа надзора за финансовыми услугами Германии Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Торстена Пецша.

Об процедуре наблюдения за «подозрительными» банками стало известно около года назад и за это время число финансовых учреждений, по отношению к которым его применяют, выросло, хоть и незначительно.

«Если считать Германию настоящим раем для отмывания денег, то в раю становится все менее уютно», — отметил Пецш.

В целом финансовый сектор ФРГ хорошо подготовлен к борьбе с такими преступлениями благодаря улучшенному обмену информацией, большей осведомленности о рисках и расширению ведомства по расследованию финансовых транзакций. Однако уровень угрозы остается высоким, добавил эксперт.

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О процедуре наблюдения за «подозрительными» банками стало известно около года назад.
 
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