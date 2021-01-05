Источник материала: Хартия'97

Нынешняя власть мешает нам улучшить жизнь людей 3 5.01.2021, 18:05

1,403

Фото: ТАСС

Именно по этой причине ее надо сменить.

Читательница Telegram-канала "Баста!" считает, что главная цель протеста — улучшить жизнь белорусов, но для этого нужно сменить власть в стране.

- Большая часть проблем возникает из-за неправильной постановки цели. Конечно, когда фактически весь народ консолидированной волей ищет выход из ситуации, а система ведет себя настолько недальновидно, многие вещи становятся очевидными.

Но определение правильной цели поможет нам сделать многие правильные шаги осознанно.

Волонтерское движение возникло для смены власти или для улучшения жизни людей?

Обмен ресурсами, компетенциями, объединение людей на местах возник для смены власти или для улучшения жизни людей?

Мы, протест, народ, боремся за смену власти или за улучшение жизни людей?

Именно для улучшения жизни людей мы меняем систему госуправления, сортируем управленцев на местах, налаживаем горизонтальные связи, ищем поддержку внутри и снаружи. Все это для улучшения жизни людей.

Вы уж извините за десять раз, но именно улучшение жизни людей — та цель, которая позволит вместо ожидания окукливания узурпатора и оправдания своего бездействия уже сегодня, сейчас задать себе лично вопрос.

Что лично я могу сделать уже сегодня для улучшения жизни людей.

И наши действия в этом направлении приведут рано или поздно к отмиранию силового аппарата, подобия на институты власти и судебной системы. Потому что они мешают нам улучшать жизнь людей.

Маленькими шагами к большой победе.

Жыве Беларусь!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.