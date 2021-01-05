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Экс-боец «Алмаза» об убийстве Шеремета: Здесь видны нити спецслужб Беларуси
Источник материала: Хартия'97
Экс-боец «Алмаза» об убийстве Шеремета: Здесь видны нити спецслужб Беларуси
Следы преступления ведут в Минск.
Бывший сотрудник белорусского спецподразделения «Алмаз» Игорь Макар заявил, что в убийстве журналиста Павла Шеремета прослеживает «белорусский след», сообщает
«Я общался по данному поводу с людьми, которые работают в структурах, в частности в самых серьезных структурах Беларуси. Мнение у всех практически одно и то же — в Беларуси благодаря данному режиму меняются руководители, но не меняются поставленные задачи. Мое личное мнение и мнение моих коллег, с которыми я близко общаюсь, — здесь видны нити белорусских спецслужб, которые причастны к устранению Павла Шеремета», — сказал он.
Игорь Макар сообщил, что получил резонансную запись в 2012 году от своих анонимных источников из КГБ, но восемь лет ждал нужного момента для ее публикации.
«Публиковать запись я не стал, потому что я собирал с самого начала, когда я уехал в Евросоюз, любую информацию относительно чиновников и госслужащих. Я тогда понимал, что публикация и мое участие не принесет никакой пользы», — сказал он.
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Следы преступления ведут в Минск.
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