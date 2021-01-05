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«Маленькое чудо, которое ждёт, наверное, каждый взрослый». Более 180 тысяч детей поздравили во время акции «Наши дети»

05.01.2021 18:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минской области подвели итоги акции «Наши дети», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Благотворительный марафон традиционно затронул все уголки центрального региона: праздничные концерты, театрализованные представления, новогодние елки и новинка сезона – онлайн-мероприятия.

«Маленькое чудо, которое ждёт, наверное, каждый взрослый». Более 180 тысяч детей поздравили во время акции «Наши дети»

Неотъемлемый элемент Нового года – подарки получили 180 тысяч детей. Например, в Пуховичском районе особой теплотой и вниманием окружили воспитанников Руденской школы-интерната, четырех домов семейного типа, а также детей из семей, находящихся в социально опасном положении.

«Маленькое чудо, которое ждёт, наверное, каждый взрослый». Более 180 тысяч детей поздравили во время акции «Наши дети»

Елена Шестакова, заместитель начальника управления по образованию, спорту и туризму Пуховичского райисполкома:
Председатель райисполкома посетил семью, которая проживает в Пуховичском районе и признана находящейся в социально опасном положении. Вы бы видели глаза Алисы и маленького Даниэля, когда они получили подарки из рук председателя нашего райисполкома – сладкие подарки, игрушки. Безусловно, это радость, это счастье, это удовольствие, это маленькое чудо, которое ждет, наверное, каждый взрослый.

«Маленькое чудо, которое ждёт, наверное, каждый взрослый». Более 180 тысяч детей поздравили во время акции «Наши дети»

Новый год – это символы: хоровод, Дед Мороз, общение глаза в глаза, игры, конкурсы, интерактив. В этом году мы были немножко этого лишены, к сожалению, только свежий воздух позволял нам это сделать.

«Маленькое чудо, которое ждёт, наверное, каждый взрослый». Более 180 тысяч детей поздравили во время акции «Наши дети»

До окончания акции осталось несколько дней. Финальным аккордом станет торжественная церемония награждения финалистов областного конкурса «Ученик года – 2020». Назовут лидеров в образовательной, творческой, проектной, рабочей, спортивной и общественной деятельности. Для юных гостей устроят новогоднее представление.

Люди в материале: Елена Шестакова

 
 
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Новости Беларуси. В Минской области подвели итоги акции «Наши дети», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Благотворительный марафон традиционно затронул все...
 
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