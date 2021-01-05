|
Страны Персидского залива прекратили трехлетнюю блокаду Катара
Источник материала: Навiны
На саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, который проходит во вторник, 5 января, в саудовском городе Эль-Уля, подписано соглашение о прекращении дипломатического бойкота Катара, сообщает Al Arabiya.
В саммите
Соглашение о примирении нацелено на нормализацию отношений с Дохой и предусматривает снятие блокады, открытие воздушного пространства и морских и сухопутных границ с Катаром.
«Я благодарю лидеров стран Персидского залива за эти смелые шаги. Саммит сыграл важную роль в укреплении братства и стабильности в регионе», — заявил председательствующий на саммите наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман.
На саммите присутствовал старший советник и зять президента США Джаред Кушнер, который участвовал в переговорах.
В июне 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Власти Катара неоднократно отвергали подобные обвинения, называя их беспочвенными.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, который проходит во вторник, 5 января, в саудовском городе Эль-Уля, подписано соглашение о...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)