|
Лукашенко на заводе «Горизонт» подарили лазерный телевизор
05.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске президент Беларуси Александр Лукашенко посетил с инспекцией холдинг «Горизонт», передает «МИР 24».
Предприятие еще с советских времен славится выпуском телевизоров. Их покупают не только в странах Содружества, но и в некоторых государствах Евросоюза и Индии. Александр Лукашенко поблагодарил коллектив за работу и ответил на вопросы. Один из них касался нового года, который в Беларуси объявили «Годом Народного единства».
На память президенту подарили лазерный телевизор. Новинку еще только готовятся запустить в промышленное производство.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске президент Беларуси Александр Лукашенко посетил с инспекцией холдинг «Горизонт». Предприятие еще с советских времен славится выпуском телевизоров.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)