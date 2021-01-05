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Лукашенко на заводе «Горизонт» подарили лазерный телевизор

05.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске президент Беларуси Александр Лукашенко посетил с инспекцией холдинг «Горизонт», передает «МИР 24».

Предприятие еще с советских времен славится выпуском телевизоров. Их покупают не только в странах Содружества, но и в некоторых государствах Евросоюза и Индии. Александр Лукашенко поблагодарил коллектив за работу и ответил на вопросы. Один из них касался нового года, который в Беларуси объявили «Годом Народного единства».

«Я хочу, чтобы в стране было тихо и спокойно. Наверное, вы и сами этого хотите. Если вам не нравится нынешний президент, то только выборы могут решить этот вопрос. Да, вы будущее. Мы уйдем, вам потом беречь и делать эту страну. Вы, особенно в Минске, должны понимать, что кроме Минска у нас, говорят, Беларусь маленькая. Она большая», – заявил Лукашенко.

На память президенту подарили лазерный телевизор. Новинку еще только готовятся запустить в промышленное производство.



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Теги: Минск
 
 
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В Минске президент Беларуси Александр Лукашенко посетил с инспекцией холдинг «Горизонт». Предприятие еще с советских времен славится выпуском телевизоров.
 
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