С 1 января отменена госпошлина за пребывание в пограничной зоне

Госпошлина отменена в соответствии с законом №72-З "Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь".





"Теперь выдача пропусков будет осуществляться бесплатно для всех", - уточнили в Госпогранкомитете.





цитирует interfax.by В ведомстве подчеркнули, что "эти меры помогают упростить порядок пребывания граждан в пограничной зоне и пограничной полосе, а также повышают туристическую привлекательность объектов, расположенных в приграничье, и создают комфортные условия для повседневной жизнедеятельности законопослушных граждан",interfax.by



