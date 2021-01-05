|
С 1 января отменена госпошлина за пребывание в пограничной зоне
Источник материала: Партизан
С 1 января отменена госпошлина для посещающих пограничную зону и полосу, говорится в сообщении в телеграм-канале Госпогранкомитета Беларуси во вторник.
Госпошлина отменена в соответствии с законом №72-З "Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь".
"Теперь выдача пропусков будет осуществляться бесплатно для всех", - уточнили в Госпогранкомитете.
В ведомстве подчеркнули, что "эти меры помогают упростить порядок пребывания граждан в пограничной зоне и пограничной полосе, а также повышают туристическую привлекательность объектов, расположенных в приграничье, и создают комфортные условия для повседневной жизнедеятельности законопослушных граждан",
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 1 января отменена госпошлина для посещающих пограничную зону и полосу, говорится в сообщении в телеграм-канале Госпогранкомитета Беларуси во вторник.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)