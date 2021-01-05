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С 1 января отменена госпошлина за пребывание в пограничной зоне

05.01.2021 19:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С 1 января отменена госпошлина для посещающих пограничную зону и полосу, говорится в сообщении в телеграм-канале Госпогранкомитета Беларуси во вторник.

Госпошлина отменена в соответствии с законом №72-З "Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь".

"Теперь выдача пропусков будет осуществляться бесплатно для всех", - уточнили в Госпогранкомитете.

В ведомстве подчеркнули, что "эти меры помогают упростить порядок пребывания граждан в пограничной зоне и пограничной полосе, а также повышают туристическую привлекательность объектов, расположенных в приграничье, и создают комфортные условия для повседневной жизнедеятельности законопослушных граждан", цитирует interfax.by
 
 
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С 1 января отменена госпошлина для посещающих пограничную зону и полосу, говорится в сообщении в телеграм-канале Госпогранкомитета Беларуси во вторник.
 
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