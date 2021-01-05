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Андрей Суздальцев: Надо писать заявление в следственные органы

05.01.2021 19:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российский политолог, доцент НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ) Андрей Суздальцев отреагировал на «планы Комитета государственной безопасности (КГБ) Беларуси» убить его.

Андрей Суздальцев: Надо писать заявление в следственные органы
Андрей Суздальцев Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
Российский политолог, доцент НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ) Андрей Суздальцев отреагировал на «планы Комитета государственной безопасности (КГБ) Беларуси» убить его. Об этом во вторник, 5 января, сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

По его словам, надо писать заявление в следственные органы, если все юридические основания будут достаточно серьезными. Кроме того, это стоит сделать, если «действительно будет какое-то обращение к [Игорю] Макару, который получается вроде как свидетель».

Политолог добавил, что если Россия начнет открыто реагировать на те заявления, что высказал бывший заместитель командира боевой группы Министерства внутренних дел (МВД) Беларуси «Алмаз» Игорь Макар, то изменятся отношения с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

«У нас сложные отношения с Беларусью, много всего было. Охота на граждан — тоже уже было. Удивляться этому нечего. Но в общем, это будет нерадостное решение публичное со стороны России, 

в Минске будут недовольны. Они привыкли к некоторой безнаказанности, что хотят, то и вытворяют», — заявил он.
 
Теги: Минск
 
 
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Российский политолог, доцент НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ) Андрей Суздальцев отреагировал на «планы Комитета государственной безопасности (КГБ) Беларуси»...
 
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