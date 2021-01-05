Андрей Суздальцев: Надо писать заявление в следственные органы

Андрей Суздальцев отреагировал на «планы Комитета государственной безопасности (КГБ) Беларуси» убить его. Об этом во вторник, 5 января, сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале. Российский политолог, доцент НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ)отреагировал на «планы Комитета государственной безопасности (КГБ) Беларуси» убить его. Об этом во вторник, 5 января, сообщает«Подъем» в своем Telegram-канале.





который получается вроде как свидетель». По его словам, надо писать заявление в следственные органы, если все юридические основания будут достаточно серьезными. Кроме того, это стоит сделать, если «действительно будет какое-то обращение к [Игорю] Макару,





Политолог добавил, что если Россия начнет открыто реагировать на те заявления, что высказал бывший заместитель командира боевой группы Министерства внутренних дел (МВД) Беларуси «Алмаз» Игорь Макар, то изменятся отношения с президентом Беларуси Александром Лукашенко.





«У нас сложные отношения с Беларусью, много всего было. Охота на граждан — тоже уже было. Удивляться этому нечего. Но в общем, это будет нерадостное решение публичное со стороны России,

в Минске будут недовольны. Они привыкли к некоторой безнаказанности, что хотят, то и вытворяют», — заявил он.

На Украине задержаны три участника войны в Донбассе, которых обвинили в организации убийства. По версии следствия, они хотели дестабилизировать ситуацию в стране. Напомним, Павел Шеремет погиб в Киеве в 2016-м, когда его автомобиль взорвали.



