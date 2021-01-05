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Никто из обвиняемых по делу Шеремета не имеет отношения к белорусскому КГБ?

05.01.2021 19:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Обвиняемая по делу относительно убийства журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко заявила, что никто из трех обвиняемых по этому делу - ни она сама, ни Андрей Антоненко, ни Яна Дугарь - не имеют никакого отношения к белорусскому КГБ.

Как передает Укринформ, об этом Кузьменко написала в Фейсбуке.

"К сожалению, эти пленки появились только сейчас, были бы они доступны хотя бы 1,5 года назад - и вряд ли бы на эти роли (исполнителей этого убийства - ред.) следствие назначило бы нас, потому что понятно, что никто из нас не имеет никакого отношения к белорусскому КГБ. Как и к убийству Павла Шеремета. К сожалению, пленки появились только сейчас. Но я надеюсь, что сказав «А», скажут и «Б», и те, кто выложил пленки, скажут, на кого же в действительности были возложены обязанности исполнителей", - уточнила Кузьменко.

Как сообщалось, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве вследствие взрыва автомобиля. 12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании и объявлении подозрений фигурантам дела. Следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру парашютно-десантного батальона Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.
Дугарь в мае 2020 года избрана мера пресечения в виде залога в размере 168 тыс. грн. 11 августа Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения Кузьменко на круглосуточный домашний арест. Антоненко остается в СИЗО.

25 августа Шевченковский районный суд избрал всем обвиняемым по этому делу меры пресечения: Антоненко - содержание под стражей, Кузьменко - круглосуточный домашний арест, но без электронного браслета, Дугарь - залог в размере 168 тыс. 160 грн.

4 сентября суд определил присяжных по этому делу.

10 декабря суд продлил меры пресечения всем обвиняемым до 7 февраля.
 
 
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Обвиняемая по делу относительно убийства журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко заявила, что никто из трех обвиняемых по этому делу - ни она сама, ни Андрей...
 
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