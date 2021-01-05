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«Успешные, интересные и неравнодушные». Елена Богдан о том, кто представит Белорусский союз женщин на ВНС
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусский союз женщин на Всебелорусском народном собрании представят 135 делегатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Их избрали 5 января. Голосование было организовано в формате видеоконференции. На связь вышли все регионы страны. Как рассказали в БСЖ, в числе участниц – представительницы самых разных сфер деятельности и разного возраста. Женщины с активной жизненной позицией.
Елена Богдан, председатель Белорусского союза женщин:
Я надеюсь, что наши предложения войдут в состав резолюции и лягут в основу тех мероприятий, которые сегодня закладываются в программу социально-экономического развития нашей страны на ближайшие пять лет, и наши делегаты станут активными участниками всех диалоговых площадок, всех обсуждений, и самое главное – принятие резолюции и программы социально-экономического развития.
Белорусский союз женщин является одной из многочисленных общественных организаций: в его рядах более 140 тысяч человек.
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«Успешные, интересные и неравнодушные». Елена Богдан о том, кто представит Белорусский союз женщин на ВНС
Новости Беларуси. Белорусский союз женщин на Всебелорусском народном собрании представят 135 делегатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их избрали 5...
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