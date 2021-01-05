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Вашингтон привлёк Нацгвардию для защиты города во время протестов

05.01.2021 19:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Вашингтон готовится к массовым протестам после голосования Конгресса и утверждения победы Джо Байдена на президентских выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Для поддержания порядка в город прибыли более 300 бойцов Национальной гвардии.  

Трамп снова оспорил результаты президентских выборов и призвал американцев дождаться новых данных

Вашингтон привлёк Нацгвардию для защиты города во время протестов

Тысячи американцев, несогласных с результатами голосования, заявили о планах устроить 6 января многочисленные акции. По данным полиции, на улицы выйдут также вооруженные представители крайне правых националистических групп.  

Вашингтон привлёк Нацгвардию для защиты города во время протестов

Вооруженных активистов и тех, кто будет провоцировать насилие, предупредили об аресте.  

Вашингтон привлёк Нацгвардию для защиты города во время протестов

Напомним, по результатам голосования выборщиков 46-м американским президентом станет Джозеф Байден. Но действующий глава Белого дома Дональд Трамп, очевидно, не согласен с победой оппонента и продолжает оспаривать результаты выборов.  

Люди в материале: Джо Байден, Дональд Трамп

 
 
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Новости США. Вашингтон готовится к массовым протестам после голосования Конгресса и утверждения победы Джо Байдена на президентских выборах, сообщили в программе...
 
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