ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Игорь Луцкий: поздравляю «Столичное телевидение» с 20-летием. Частичка моей жизни, души на этом канале

05.01.2021 19:15 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Телеканал СТВ в первые дни наступившего нового года принимает поздравления с 20-летним юбилеем.

Игорь Луцкий: поздравляю «Столичное телевидение» с 20-летием. Частичка моей жизни, души на этом канале

5 января большая команда наших коллег удостоена заслуженных наград, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это журналисты, видеоинженеры, операторы – одним словом те, кто «делает» «Столичное телевидение».   

«Каждый внёс свой посильный вклад». Игорь Сергеенко вручил награды сотрудникам телеканала СТВ

Надо отметить, что церемония награждения прошла прямо в одной из наших студий. А как по-другому? Тем, кто работает над прямыми эфирами, нужно быть, как говорится, здесь и сейчас.  

Игорь Луцкий: поздравляю «Столичное телевидение» с 20-летием. Частичка моей жизни, души на этом канале

Поэтому с почетной миссией глава Администрации Президента и министр информации прибыли прямо к нам.  

Игорь Луцкий: поздравляю «Столичное телевидение» с 20-летием. Частичка моей жизни, души на этом канале

Игорь Луцкий, министр информации Беларуси:  
Поздравляю канал с 20-летием. Частичка моей жизни, моей души, конечно же, на этом канале, и она останется здесь. Потому что ностальгия по телевидению, наверное, будет всегда присутствовать.  

Пройдено много каналом: от городского канала от стал республиканским. Сделан большой рывок в техническом переоснащении, благодаря поддержке Президента выделялись ресурсы. Я думаю, то, что сейчас имеет канал, те технические возможности, должны качественно отразиться в творческой составляющей канала.  

Игорь Луцкий: поздравляю «Столичное телевидение» с 20-летием. Частичка моей жизни, души на этом канале

Телевизионный продукт – заслуга большой команды, потому за высокий профессионализм сегодня отметили сотрудников интернет-дирекции и звукорежиссеров. И, как пообещали официальные гости, это не последние награды в наступившем году.

Люди в материале: Игорь Луцкий, Игорь Сергеенко, Кирилл Казаков, Игорь Позняк, Ксения Худолей, Евгений Поболовец, Виктория Ходосок, Виктор Рыбачок

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Телеканал СТВ в первые дни наступившего нового года принимает поздравления с 20-летним юбилеем. 5 января большая команда наших коллег удостоена...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Каждый внёс свой посильный вклад». Игорь Сергеенко вручил награды сотрудникам телеканала СТВ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика