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«Каждый внёс свой посильный вклад». Игорь Сергеенко вручил награды сотрудникам телеканала СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Телеканал СТВ в первые дни наступившего нового года принимает поздравления с 20-летним юбилеем. 5 января большая команда наших коллег удостоена заслуженных наград, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Надо отметить, что церемония награждения прошла прямо в одной из наших студий. А как по-другому? Тем, кто работает над прямыми эфирами, нужно быть, как говорится, здесь и сейчас. Поэтому с почетной миссией глава Администрации Президента и министр информации прибыли прямо к нам.
И первая награда от президентского штаба – исполняющему обязанности генерального директора Кириллу Казакову. В числе награжденных также журналисты Игорь Позняк, Ксения Худолей, ведущий информационных программ Евгений Поболовец и репортер Виктория Ходосок.
А нагрудный знак «Отличник телевидения и радио» вручен старожилу нашего телеканала – заместителю директора технической дирекции Виктору Рыбачку.
Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Телевизионный продукт – заслуга большой команды, потому за высокий профессионализм сегодня отметили сотрудников интернет-дирекции и звукорежиссеров. И, как пообещали официальные гости, это не последние награды в наступившем году.
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Новости Беларуси. Телеканал СТВ в первые дни наступившего нового года принимает поздравления с 20-летним юбилеем. 5 января большая команда наших коллег удостоена...
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