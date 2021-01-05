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Сильнейший спад в истории. ВВП Сингапура упал почти на 4% за три месяца
Источник материала: СТВ
Новости Сингапура. Сильнейший в истории спад переживает экономика Сингапура. ВВП города-государства за последние три месяца 2020 года упал почти на 4 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сложившаяся ситуация – результат пандемии и карантинных мер. Вирус ударил по жизненно важным секторам торговли и туризма республики.
Из-за ограничений закрытыми оказались большинство предприятий и организаций страны. В итоге во втором квартале 2020 года экономика Сингапура впервые после мирового кризиса 2008-го погрузилась в рецессию. Резкий спад вызывает тревогу у мировых экспертов.
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Новости Сингапура. Сильнейший в истории спад переживает экономика Сингапура. ВВП города-государства за последние три месяца 2020 года упал почти на 4 %, сообщили в...
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