Рождество: что должно быть на столе?

Источник материала: ОНТ

Испокон веков к Рождеству православные хозяйки накрывали два стола: в Сочельник ­– постный, а к самому празднику – обильный и скоромный. Накануне Рождества, в Сочельник, или Святой вечер, верующие соблюдают особо строгий пост – разрешено есть только кутью, а запивать пищу узваром. Зато 7 января, когда пост заканчивается, православные разговляются – едят мясные блюда, салаты, выпечку.

Что обязательно готовить к Сочельнику?

Кутья, или Сочиво



Фото: thinkstockphotos

Праздничная кутья – главное блюдо Сочельника, с нее начинается вечерняя трапеза. Кутья символизирует единение с Богом и миром умерших. Поэтому ее оставляют на ночь для душ тех, кого уже нет с нами.

Как приготовить кутью, читайте здесь .

Узвар – символ жизни



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Второе яство, которое по поверью обязательно должно стоять на праздничном столе, – узвар. Это единственный напиток, который верующие пьют в Сочельник.

Как готовить: в 4 л кипящей воды растворите 200 г сахара. Затем положите 400 г промытых сушеных яблок, груш, слив, вишни, изюма, приблизительно в равных долях каждого. Доведите до кипения и остудите, а затем добавьте 3-4 ст. ложки сока, выжатого из половины свежего лимона. Дайте настояться 2-3 часа.

В Сочельник было принято запивать узваром постную кутью.

Что приготовить к Рождественскому застолью?

По завершении поста на столе присутствуют различные мясные и рыбные блюда, а также десерты. Традиционно считается, что на столе обязательно должно быть 12 наименований разных блюд — по числу святых апостолов. Перечислим обязательные.

Кутья и узвар

Эти блюда обычно оставались после Святого вечера.

Рыба

К празднику ее готовят в разных вариантах – жареная и отварная, со всевозможными овощами, или делают заливное. Предлагаем доступный даже малоопытным хозяйкам рецепт с гарантированным результатом.

Карп, фаршированный грибами



Фото: vkusnyatinki.ru

Как готовить: пожарьте 500 г грибов с добавлением лука и соли по вкусу. Крупного карпа выпотрошите, голову оставьте, уберите жабры. Натрите рыбу готовой соответствующей приправой и солью по вкусу. Выложите грибную начинку в брюшко карпа и осторожно обваляйте рыбу в муке. Положите карпа на противень, застеленный пергаментом. Надрежьте рыбу в нескольких местах и вложите в разрезы ломтики лимона. Запекать в духовке около 1 часа при 180°С.

Запеченный гусь



Фото: km-doma.ru

Непременным атрибутом рождественского стола считается гусь. Запекать можно любую птицу – утку, индейку или курицу. Каждая хозяйка готовит это блюдо по своему излюбленному рецепту. Варианты приготовления рождественского гуся смотрите здесь .

Свинина



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Наиболее часто встречается в блюдах праздничного стола. По легенде, когда Иисус пришел в наш мир и лежал в яслях, все животные, кроме свиньи, радовались появлению Божественного Младенца. За такое непочтительное отношение свинья и наказана, став основным блюдом на столе. К тому же, с окончанием поста всем хотелось вволю наедаться мясом.

Свинину готовят по-разному: запекают целиком окорок вместе с овощами, делают отбивные, фаршируют грудинку или варят холодец – все зависит от опыта, желания и наличия времени у хозяйки.

Голубцы



zatusim.com

Традиционно голубцы готовили на Рождество. Капустные листья символизировали продолжение рода. К Сочельнику голубцы принято делать постными, с овощной или грибной начинкой. К Рождеству же приветствовалось блюдо с мясом. Как готовить голубцы, читайте здесь .

Салаты



Фото: photorecept.ru

Постные, легкие, овощные салаты или с селедкой зачастую готовили как к Сочельнику, так и на Рождество. В настоящее время у хозяек есть возможность готовить салаты по бесчисленному множеству рецептов. Оливье , селедка под шубой , «Цезарь» и другие занимают достойное место на праздничных столах.

Десерт

Что касается рождественских десертов, то обычно было принято делать печенье, пряники, пироги, суфле. Но символическим рождественским угощением считается шоколадное полено, которое готовят по всему миру.

Шоколадное рождественское полено представляет из себя рулет с начинкой, обмазанный сверху шоколадным кремом. Рецептов таких рулетов разной сложности приготовления, на свой вкус, можно найти великое множество. Делимся наиболее простым в приготовлении.

Рождественское шоколадное полено



Фото: DiDinfo

Как готовить рулет: взбейте 4 яйца со 100 г сахара, добавьте 100 г муки и 1 пакетик разрыхлителя, перемешайте и вылейте на противень, застеленный пергаментом и смазанный маслом. Выпекайте 15 мин. при температуре 150°С. Готовый пласт опрокиньте на мокрое полотенце, сверните в рулет и оставьте остывать.

Как готовить крем: нагрейте 250 мл 30%-ных сливок и 100 г сливочного масла до кипения, снимите с огня и добавьте разломанный на кусочки шоколад (250 г), размешивая до его растворения.

Отложите немного крема для украшения, а остальным промажьте рулет и сверните его. Смажьте десерт снаружи оставшимся кремом, вилкой нанесите узоры в виде коры. Обрежьте рулет с обоих концов и приклейте обрезанные куски на полено в виде сучков.

В дополнение к основным блюдам рождественской праздничной трапезы приготовьте ваши любимые закуски , достаньте домашние соленья. Необходимо, чтобы каждый член семьи попробовал все 12 блюд. И не забываем про обязательный атрибут Рождественского стола - свечу, которую зажжет хозяин дома. Считается, что огонь очищает дом от зла и нечисти.

Главное фото: 1000.menu

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