ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Уснула за рулем: в Минске женщина врезалась в три автомобиля

05.01.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Уснула за рулем: в Минске женщина врезалась в три автомобиляМинске женщина врезалась в три автомобиля" class="one-news__figure-img">

В Минске женщина, управляя авто, уснула за рулем и врезалась в три автомобиля. Об этом сообщают в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительным данным, 43-летняя женщина, сидя за рулем Volkswagen, ехала по проспекту Машерова со стороны проспекта Победителей, направляясь к улице Сторожовской в третьей полосе. В какой-то момент она уснула аз рулем и протаранила автомобили BMW, Hyundai и Volkswagen.



Сообщается, что никто не пострадал. Повреждения, которые получили авто, носят механический характер. Проводится проверка.

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске женщина, управляя авто, уснула за рулем и врезалась в три автомобиля. Об этом сообщают в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. По предварительным данным, 43-летняя...
 
Новости дня
Новости разные
 
Анатолий Михайлов ушел с поста президента ЕГУ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика