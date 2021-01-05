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Уснула за рулем: в Минске женщина врезалась в три автомобиля
Источник материала: ОНТМинске женщина врезалась в три автомобиля" class="one-news__figure-img">
В Минске женщина, управляя авто, уснула за рулем и врезалась в три автомобиля. Об этом
По предварительным данным, 43-летняя женщина, сидя за рулем Volkswagen, ехала по проспекту Машерова со стороны проспекта Победителей, направляясь к улице Сторожовской в третьей полосе. В какой-то момент она уснула аз рулем и протаранила автомобили BMW, Hyundai и Volkswagen.
Сообщается, что никто не пострадал. Повреждения, которые получили авто, носят механический характер. Проводится проверка.
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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В Минске женщина, управляя авто, уснула за рулем и врезалась в три автомобиля. Об этом сообщают в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. По предварительным данным, 43-летняя...
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