Арина Соболенко сыграет в паре с Элизе Мертенс на турнире в Абу-Даби

Источник материала: ОНТ

Состоялась жеребьёвка парного женского теннисного турнира в Абу-Даби, участие в котором примут и белоруски.

Соревнования стартуют завтра и завершатся 13 января. Арина Соболенко сыграет в паре с бельгийкой Элизе Мертенс. Благодаря высокому рейтингу этот тандем начнет в борьбу со второго раунда. Также на турнире вместе выступят две белорусские теннисистки: Александра Саснович и Лидия Морозова. На старте соревнований им будут противостоять россиянка Дарья Касаткина и эстонка Анетт Контавейт.

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