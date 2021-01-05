|
Арина Соболенко сыграет в паре с Элизе Мертенс на турнире в Абу-Даби
Источник материала: ОНТ
Состоялась жеребьёвка парного женского теннисного турнира в Абу-Даби, участие в котором примут и белоруски.
Соревнования стартуют завтра и завершатся 13 января. Арина Соболенко сыграет в паре с бельгийкой Элизе Мертенс. Благодаря высокому рейтингу этот тандем начнет в борьбу со второго раунда. Также на турнире вместе выступят две белорусские теннисистки: Александра Саснович и Лидия Морозова. На старте соревнований им будут противостоять россиянка Дарья Касаткина и эстонка Анетт Контавейт.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Состоялась жеребьёвка парного женского теннисного турнира в Абу-Даби, участие в котором примут и белоруски. Соревнования стартуют завтра и завершатся 13 января....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)