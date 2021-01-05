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Лавина сошла на дорогу в Испании: есть погибшие
Источник материала: ОНТ
В Испании - оранжевый уровень опасности из-за снежной бури.
На севере страны лавина сошла на дорогу, заблокировав движение транспорта. Накрыло несколько машин. Спасателям удалось достать из салонов 5 человек. Однако из-за повторного схода снега они сами оказались в ловушке. Один рабочий погиб, второго сейчас ищут.
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В Испании - оранжевый уровень опасности из-за снежной бури. На севере страны лавина сошла на дорогу, заблокировав движение транспорта. Накрыло несколько машин....
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