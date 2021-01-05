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Алла Пугачева разместила в Instagram селфи без макияжа и удивила подписчиков
Источник материала: ОНТ
Российская певица Алла Пугачева опубликовала на своей
На фотографии Алла запечатлена без капли макияжа, выглядит счастливой и довольной жизнью. Многих фолловеров это селфи приятно удивило и обрадовало. Алла получила множество комплиментов и поздравлений с Новым годом.
«Похожи с дочкой Кристиной», «Шикарная женщина» - похвалили ее пользователи соцсети. Впрочем, не обошлось без скептиков.
Фото Instagram
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Российская певица Алла Пугачева опубликовала на своей странице в Instagram новое селфи, которое очень удивило подписчиков. На фотографии Алла запечатлена без капли...
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