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Алла Пугачева разместила в Instagram селфи без макияжа и удивила подписчиков

05.01.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Алла Пугачева разместила в Instagram селфи без макияжа и удивила подписчиков

Российская певица Алла Пугачева опубликовала на своей странице в Instagram новое селфи, которое очень удивило подписчиков.

На фотографии Алла запечатлена без капли макияжа, выглядит счастливой и довольной жизнью. Многих фолловеров это селфи приятно удивило и обрадовало. Алла получила множество комплиментов и поздравлений с Новым годом.



«Похожи с дочкой Кристиной», «Шикарная женщина» - похвалили ее пользователи соцсети. Впрочем, не обошлось без скептиков.


Фото Instagram  

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Российская певица Алла Пугачева опубликовала на своей странице в Instagram новое селфи, которое очень удивило подписчиков. На фотографии Алла запечатлена без капли...
 
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