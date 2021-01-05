Алла Пугачева разместила в Instagram селфи без макияжа и удивила подписчиков

Источник материала: ОНТ

Российская певица Алла Пугачева опубликовала на своей странице в Instagram новое селфи, которое очень удивило подписчиков.

На фотографии Алла запечатлена без капли макияжа, выглядит счастливой и довольной жизнью. Многих фолловеров это селфи приятно удивило и обрадовало. Алла получила множество комплиментов и поздравлений с Новым годом.









«Похожи с дочкой Кристиной», «Шикарная женщина» - похвалили ее пользователи соцсети. Впрочем, не обошлось без скептиков.





Фото Instagram

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