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Рейтинг Владимира Зеленского упал до 26,6%
Источник материала: ОНТ
Рейтинг Владимира Зеленского снова упал. На этот раз до 26,6%.
Столько граждан электорального возраста поддержали бы действующего главу Украины в случае, если бы выборы проходили сейчас. 54% опрошенных и вовсе заявили, что не доверяют ему.
Напомним, на выборах весной 2019 года за Зеленского свой голос отдали более 70% граждан. Но уже осенью его рейтинг упал наполовину – около 35%. Во время нынешнего исследования были опрошены 2500 жителей по всей стране в возрасте от 18 лет и старше.
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Рейтинг Владимира Зеленского снова упал. На этот раз до 26,6%. Столько граждан электорального возраста поддержали бы действующего главу Украины в случае, если бы...
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