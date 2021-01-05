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Скандал в Польше: известные люди вакцинировались от COVID-19 без очереди

05.01.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Скандал в Польше: известные люди вакцинировались от COVID-19 без очереди

В конце прошлого года, 27 декабря, в Польше стартовала вакцинация от COVID-19. Вскоре выяснилось, что первыми вакцину получили известные люди, в том числе политики и деятели культуры. По этому поводу разразился настоящий скандал, передает телеканал TVN24.

В частности, выяснилось, что в числе первых прививку сделали актрисе Марие Северин, Кристине Янда и Виктору Зборовскому, а также бывшему премьер-министру Лешеку Миллеру. Те подтвердили этот факт.

Пока неизвестно, как им удалось попасть в список лиц, которые получат прививку от COVID-19 в первую очередь.

За это, по словам Минздрава Польши Адама Недзельского, Варшавский медицинский университет получит штраф – как минимум 70 тысяч долларов в эквиваленте.

Добровольная бесплатная вакцинация в стране начнется только в середине января. По состоянию на 5 января, в Польше вакцинировались 85 тысяч человек, всего в страну доставлено 670 тысяч доз вакцины.

Фото: TVN24, скриншот

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В конце прошлого года, 27 декабря, в Польше стартовала вакцинация от COVID-19. Вскоре выяснилось, что первыми вакцину получили известные люди, в том числе политики и...
 
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