Жительница Могилева украла у знакомой из квартиры деньги

Источник материала: ОНТ

Могилева украла у знакомой из квартиры деньги" class="one-news__figure-img">

В Могилеве местная жительница выкрала из квартиры своей знакомой деньги. Об этом сообщили в Ленинском РОВД Могилева, пишет БЕЛТА.

51-летняя могилевчанка, которая заметила пропажу денежных средств, обратилась к правоохранителям за помощью. По словам пострадавшей, пропали 350 долларов – они хранились в чемодане, который стоял в одной из комнат квартиры дома на Днепровском бульваре.

Как выяснилось, деньги присвоила 24-летняя безработная приятельница пострадавшей. Отмечается, что девушка ранее имела судимость за мошенничество. Знакомая гостила у женщины, а когда хозяйка квартиры ненадолго вышла из комнаты, решила посмотреть, что находится в стоящем на полу чемодане.

Незаметно забрав деньги, приятельница продолжила беседу с женщиной, затем попрощалась и ушла. Как впоследствии выяснилось, доллары она поменяла на белорусские рубли и потратила всё на спиртное.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Фото: БЕЛТА, архив

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram