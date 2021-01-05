ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Жительница Могилева украла у знакомой из квартиры деньги

05.01.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Жительница Могилева украла у знакомой из квартиры деньгиМогилева украла у знакомой из квартиры деньги" class="one-news__figure-img">

В Могилеве местная жительница выкрала из квартиры своей знакомой деньги. Об этом сообщили в Ленинском РОВД Могилева, пишет БЕЛТА.

51-летняя могилевчанка, которая заметила пропажу денежных средств, обратилась к правоохранителям за помощью. По словам пострадавшей, пропали 350 долларов – они хранились в чемодане, который стоял в одной из комнат квартиры дома на Днепровском бульваре.

Как выяснилось, деньги присвоила 24-летняя безработная приятельница пострадавшей. Отмечается, что девушка ранее имела судимость за мошенничество. Знакомая гостила у женщины, а когда хозяйка квартиры ненадолго вышла из комнаты, решила посмотреть, что находится в стоящем на полу чемодане.

Незаметно забрав деньги, приятельница продолжила беседу с женщиной, затем попрощалась и ушла. Как впоследствии выяснилось, доллары она поменяла на белорусские рубли и потратила всё на спиртное.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Фото: БЕЛТА, архив

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Могилеве местная жительница выкрала из квартиры своей знакомой деньги. Об этом сообщили в Ленинском РОВД Могилева, пишет БЕЛТА. 51-летняя могилевчанка, которая...
 
Новости дня
Новости разные
 
Анатолий Михайлов ушел с поста президента ЕГУ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика