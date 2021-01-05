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Жительница Могилева украла у знакомой из квартиры деньги
Источник материала: ОНТМогилева украла у знакомой из квартиры деньги" class="one-news__figure-img">
В Могилеве местная жительница выкрала из квартиры своей знакомой деньги. Об этом сообщили в Ленинском РОВД Могилева,
51-летняя могилевчанка, которая заметила пропажу денежных средств, обратилась к правоохранителям за помощью. По словам пострадавшей, пропали 350 долларов – они хранились в чемодане, который стоял в одной из комнат квартиры дома на Днепровском бульваре.
Как выяснилось, деньги присвоила 24-летняя безработная приятельница пострадавшей. Отмечается, что девушка ранее имела судимость за мошенничество. Знакомая гостила у женщины, а когда хозяйка квартиры ненадолго вышла из комнаты, решила посмотреть, что находится в стоящем на полу чемодане.
Незаметно забрав деньги, приятельница продолжила беседу с женщиной, затем попрощалась и ушла. Как впоследствии выяснилось, доллары она поменяла на белорусские рубли и потратила всё на спиртное.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Фото: БЕЛТА, архив
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В Могилеве местная жительница выкрала из квартиры своей знакомой деньги. Об этом сообщили в Ленинском РОВД Могилева, пишет БЕЛТА. 51-летняя могилевчанка, которая...
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