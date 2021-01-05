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Прогноз погоды на 6 января: туман, гололед, мокрый снег

05.01.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Прогноз погоды на 6 января: туман, гололед, мокрый снег

Наступивший год пока не смог вернуть погоду в температурные рамки, градус по-прежнему на 6–9 делений выше нормы. Такие погодные условия сохранятся в ближайшие дни. Но в конце недели всё же погода возьмет устойчивый курс на отрицательные значения.

6 января на погоде скажется циклоническое влияние вихря с центром над Польшей. Теплая и влажная воздушная масса с южных широт принесет снова значительную порцию осадков, туманы и гололедные явления.

В среду облачно. Ночью по юго-западу, днем на большей части страны пройдет мокрый снег и дождь. При высокой влажности ожидается туман, видимость до полукилометра, гололед, налипание мокрого снега, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется восточный, юго-восточный умеренный. Атмосферное давление будет падать.

К утру температура – от 0°C по западу до -3°C по северо-востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3–5 градусов прохладнее.

В середине дня от -3°C по Витебской области до +3°C – по Брестской.

К вечеру температура существенно не изменится – -3°C…+2°C.

На Рождество, 7 января, погоду в стране продолжат определять влажные неустойчивые воздушные массы с территории Украины. Ожидается преобладание облачной погоды. На большей части страны – кратковременный мокрый снег вперемешку с дождем. В отдельных районах слабый туман, видимость до километра, гололед, на дорогах гололедица. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха ночью от -6°C по востоку до +1°C по западу, днем -3°C…+3°C. В пятницу метеоусловия существенно не изменятся. 

 

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Наступивший год пока не смог вернуть погоду в температурные рамки, градус по-прежнему на 6–9 делений выше нормы. Такие погодные условия сохранятся в ближайшие дни....
 
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