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Представители Федерации легкой атлетики и ФК «Динамо» поздравили воспитанников минского детского дома с Новым годом

05.01.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Представители Федерации легкой атлетики и ФК «Динамо» поздравили воспитанников минского детского дома с Новым годом

Новый год уже наступил, но сезон подарков не завершен. Сегодня представители федерации лёгкой атлетики и футбольного клуба «Динамо» поздравили воспитанников одного из детских домов в Минске.


Здесь семь квартир, в них живут ребята, родителям которых дали время подумать о своей жизни. Поздравление организовали прямо на футбольном поле. Танцы с новогодними героями и подарки – форму, мячи и сувениры ребятам вручал талисман футбольного клуба. А за автографами к прославленному белорусскому футболисту Александру Глебу выстроилась целая очередь.

Спортсмены пообещали, что следующая встреча пройдёт уже на национальном олимпийском стадионе «Динамо», и пригласили ребят на предстоящую игру.

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Теги: Минск
 
 
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Новый год уже наступил, но сезон подарков не завершен. Сегодня представители федерации лёгкой атлетики и футбольного клуба «Динамо» поздравили воспитанников...
 
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