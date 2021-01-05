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Представители Федерации легкой атлетики и ФК «Динамо» поздравили воспитанников минского детского дома с Новым годом
Источник материала: ОНТ
Новый год уже наступил, но сезон подарков не завершен. Сегодня представители федерации лёгкой атлетики и футбольного клуба «Динамо» поздравили воспитанников одного из детских домов в Минске.
Здесь семь квартир, в них живут ребята, родителям которых дали время подумать о своей жизни. Поздравление организовали прямо на футбольном поле. Танцы с новогодними героями и подарки – форму, мячи и сувениры ребятам вручал талисман футбольного клуба. А за автографами к прославленному белорусскому футболисту Александру Глебу выстроилась целая очередь.
Спортсмены пообещали, что следующая встреча пройдёт уже на национальном олимпийском стадионе «Динамо», и пригласили ребят на предстоящую игру.
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Представители Федерации легкой атлетики и ФК «Динамо» поздравили воспитанников минского детского дома с Новым годом
Новый год уже наступил, но сезон подарков не завершен. Сегодня представители федерации лёгкой атлетики и футбольного клуба «Динамо» поздравили воспитанников...
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