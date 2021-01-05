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«Белая Русь» выдвинет более 230 делегатов на Всебелорусское народное собрание
Источник материала: ОНТ
Более 230 делегатов на Всебелорусское народное собрание выдвинуло Республиканское объединение «Белая Русь».
Среди тех, кто будет представлять интересы людей, Максим Крупейченко. 30-летний предприниматель, молодой ученый, возглавляет Октябрьскую районную организацию «Белой Руси». А ещё работает в молодежной палате при парламенте. Проблемы молодого поколения знает и готов отстаивать идеи перед всей страной.
Всего в VI Всебелорусском народном собрании примут участие 2700 делегатов со всех уголков страны. Форум пройдет в Минске 11 и 12 февраля.
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Более 230 делегатов на Всебелорусское народное собрание выдвинуло Республиканское объединение «Белая Русь». Среди тех, кто будет представлять интересы людей,...
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