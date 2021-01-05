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«Белая Русь» выдвинет более 230 делегатов на Всебелорусское народное собрание

05.01.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Белая Русь» выдвинет более 230 делегатов на Всебелорусское народное собрание

Более 230 делегатов на Всебелорусское народное собрание выдвинуло Республиканское объединение «Белая Русь».


Среди тех, кто будет представлять интересы людей, Максим Крупейченко. 30-летний предприниматель, молодой ученый, возглавляет Октябрьскую районную организацию «Белой Руси». А ещё работает в молодежной палате при парламенте. Проблемы молодого поколения знает и готов отстаивать идеи перед всей страной.  

Всего в VI Всебелорусском народном собрании примут участие 2700 делегатов со всех уголков страны. Форум пройдет в Минске 11 и 12 февраля.

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Теги: Минск
 
 
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Более 230 делегатов на Всебелорусское народное собрание выдвинуло Республиканское объединение «Белая Русь». Среди тех, кто будет представлять интересы людей,...
 
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