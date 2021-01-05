В Вашингтон ввели Нацгвардию в преддверии голосования Сената по утверждению итогов президентских выборов

Источник материала: ОНТ

В Вашингтон прибыла Национальная гвардия для усиления безопасности – завтра в Конгрессе пройдет голосование по утверждению Джо Байдена победителем в президентской гонке. Ожидаются протесты.

Выйти на акции в столице США собираются тысячи сторонников Трампа. Среди них есть крайне правые националистические группы, которые открыто носят оружие. К митингам своих сторонников призывает сам Дональд Трамп, который уже два месяца после выборов оспаривает их результаты. Национальной гвардии в поддержании порядка будут помогать полиция Капитолия, парков и секретная служба США.

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