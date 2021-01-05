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Россия передала гуманитарную помощь Беларуси – видео

05.01.2021 19:41 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

В Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Беларуси во вторник прибыл гуманитарный груз от коллег из Роспотребнадзора.

Sputnik
Посол РФ: в феврале-марте российскую вакцину начнут производить в Беларуси

"Несколько дней назад, до Нового года, началась массовая вакцинация граждан Беларуси. В рамках договора уже определены поставки вакцины январь, февраль и март. Более того, мы ожидаем в феврале-марте совместное производство вакцины на территории Беларуси", – рассказал посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев.

При этом дипломат выразил уверенность, что прогноз белорусских властей о вакцинации 1,2 миллиона граждан будет выполнен во взаимодействии с российской стороной.

В свою очередь заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко сказал: "Мы приняли от российской стороны тест-системы для ПЦР-исследований – около 30 тысяч доз поступили от наших коллег из Роспотребнадзора".

"Мы благодарны за оказание помощи российским коллегам: эти системы будут использоваться в Минске", – уточнил он.

Россия безвозмездно передала для белорусских медучреждений 300 наборов тест-систем для диагностики COVID-19, произведенных "ФБУН ГНЦ ВБ Вектор" Роспотребнадзора, а также реагентов, необходимых для пробоподготовки на 30 тысяч определений.

 
Теги: Минск
 
 
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Российская сторона передала для белорусских медучреждений тестовые системы для определения коронавирусной инфекции. Смотрите на видео, где будут использовать...
 
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