Источник материала: Хартия'97

Журналист Bellingcat раскрыл детали новых расследований 5.01.2021, 19:15

2,406

фото: empics/d. mirzoeff

Bellingcat изучает обстоятельства смертей журналистов и политиков.

Портал Bellingcat расследует возможную причастность предполагаемых отравителей оппозиционера Алексея Навального к смертям журналиста Тимура Куашева в 2014 году, лидера движения "Новая Россия" Никиты Исаева в 2019 году, а также к отравлению Владимира Кара-Мурзы-младшего в 2017 году. Об этом журналист Bellingcat Христо Грозев рассказал в эфире телеканала "Дождь", который во вторник, 5 января, приводит выдержки из беседы, передает DW .

"Все они имеют определенные элементы совпадений, которые требуют дополнительного расследования", - считает Грозев. "Но я не хочу пока на сегодняшний день называть никаких имен", - подчеркнул он.

"Не имея на 100 процентов доказательств, я не готов" говорить о возможной связи с предполагаемыми сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ, уточнил журналист. "Но эти совпадения - одни из тех, которые мы расследуем очень подробно", - добавил Христо Грозев. Он оговорился, что в ситуации с Кара-Мурзой-младшим необходимо искать телефонные биллинги, которые уже намного сложнее достать после публикации Bellingcat.

Расследование Bellingcat по Навальному

Расследование отравления Алексея Навального боевым ядовитым веществом из семейства "Новичок", проведенное совместно журналистами Bellingcat, The Insider, CNN и ФБК, было опубликовано 14 декабря 2020 года. В нем утверждалось, что восемь сотрудников российских спецслужб следили за Навальным на протяжении как минимум трех лет. На следующий день после публикации Христо Грозев рассказал в интервью DW, как именно журналисты собирали данные о передвижениях и коммуникации возможных сотрудников ФСБ.

Неделю спустя Навальный опубликовал запись своего телефонного разговора с одним из вероятных отравителей - предполагаемым сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым. В ходе этой беседы Кудрявцев думал, что общается с помощником секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева Максимом Устиновым - именно так представился Навальный в процессе разговора.

Позднее, 31 декабря 2020 года, Христо Грозев выложил дополнительные данные о 10 предполагаемых сотрудниках ФСБ и маршрутах их поездок.

Следы яда "Новичок" в анализах Навального

Алексей Навальный потерял сознание 20 августа в самолете, вылетевшем из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске его госпитализировали, а через два дня доставили для лечения в клинику "Шарите" в Берлине. Россиянин находился в искусственной коме 19 суток. Эксперты спецлаборатории бундесвера по просьбе клиники провели токсикологический анализ проб, взятых у Навального, и обнаружили в них следы вещества группы "Новичок". К аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции, а также эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Власти РФ отрицают все обвинения в причастности к покушению на оппозиционера. ЕС и Великобритания 15 октября ввели санкции за отравление Навального. Москва в ответ заявила о введении контрмер в отношении ведущих сотрудников аппаратов руководителей ФРГ и Франции. Более 50 стран - участниц ОЗХО в ноябре призвали Россию расследовать отравление политика.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .