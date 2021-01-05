Источник материала: Хартия'97

В среду в Беларуси ожидается до +4 градусов 5.01.2021, 19:08

Будет облачно.

Мокрый снег с дождем ожидается в Беларуси 6 января, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно. На большей части территории страны пройдут осадки (мокрый снег, дождь). Местами ожидается туман, гололед, налипание мокрого снега, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется восточный, юго-восточный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2, днем - от минус 2 до плюс 4 градусов.

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