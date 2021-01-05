Источник материала: Хартия'97

Алиев объявил нагорно-карабахский Шуши культурной столицей Азербайджана 5.01.2021, 18:55

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фото: ТАСС

Ранее Азербайджан потребовал от Армении компенсацию за разрушения в Нагорном Карабахе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил нагорно-карабахский город Шуши культурной столицей страны, передает ТАСС .

Он сообщил, что уже дан старт работам по восстановлению города.

«По моему указанию туда был командирован большой состав. Должна быть проведена ревизия жилого фонда, исторических памятников, точно подсчитан нанесенный ущерб, и мы должны начать реставрацию города Шуши. Опять-таки не теряя времени, но и одновременно без спешки первоначальный, исторический облик Шуши должен быть восстановлен», — рассказал он.

В декабре Алиев пообещал преобразить Нагорный Карабах, «полностью разрушенный в результате армянской оккупации, в настоящий рай». Он подчеркнул, что Вооруженные силы Азербайджана нанесли «сокрушительный удар по врагу» и восстановили территориальную целостность страны.

Ранее Азербайджан потребовал от Армении компенсацию за разрушения в Нагорном Карабахе. «Все разрушено, ни одного целого здания не оставили, только военную часть отстроили. Они за все ответят в международных судах», — заявил Алиев.

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