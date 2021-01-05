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Минское «Динамо» играет против СКА. Онлайн матча
Источник материала: Tut.by
Минское «Динамо» играет сегодня с одним из лидеров Континентальной хоккейной лиги — питерским СКА.
Состав «Динамо»: Колосов (Тэйлор); Соловьев — Менелл, Принс (к) — Спунер — Митчелл; Фальковский — Еременко, Мосалев — Горбунов — Варфоломеев; Альмквист — Знахаренко, Сушко — Паре — Демков; Воронин — Протас — Усов; Колячонок, Когалев.
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.
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Минское «Динамо» играет сегодня с одним из лидеров Континентальной хоккейной лиги - питерским СКА.
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