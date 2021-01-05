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Гомельский ОМОН ворвался в офис правозащитников

05.01.2021 20:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В гомельском общественно-политическом центре «Полесская, 52», а также у координаторов наблюдения на президентских выборах Николая Новикова и Василия Полякова прошли обыски. У них изъяли технику якобы в рамках уголовного дела в отношении активиста Объединенной гражданской партии Владимира Непомнящих.

Гомельский ОМОН ворвался в офис правозащитников
Фото: Гомельский общественно-политический центр "Полесская 52", Facebook

Санкцию на обыск в центре «Полесская, 52» подписал исполняющий обязанности прокурора Гомельского района. Провели обыск сотрудники УБОПиК при поддержке ОМОН.

Обыск длился около 10 часов. В итоге изъяты 304 предмета, большинство из них — это документы правозащитника Леонида Судаленко: постановления судов, квитанции об оплате штрафов, обжалования, письма. Забрали также всю компьютерную технику (системные блоки, ноутбуки, носители информации) и бело-красно-белые флаги, которые висели на стенах офиса.

После обыска сотрудники УБОПиК увезли Судаленко «на беседу». Он активно способствовал участникам протестных акций в обжаловании решений судов и предоставлял юридическую помощь.

Проведение обысков представители силовых структур объяснили уголовным делом, возбужденным в отношении активиста ОГП Владимира Непомнящих, который был задержан 23 декабря. Его обвинили в «угрозе насилия представителю власти». Речь идет о помощнике прокурора Алесе Журавлевой. Якобы на суде Непомнящих высказал в ее адрес некую угрозу.

 
 
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В гомельском общественно-политическом центре «Полесская, 52», а также у координаторов наблюдения на президентских выборах Николая Новикова и Василия Полякова...
 
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