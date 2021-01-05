Новые горизонты: Лукашенко пообщался с трудовым коллективом легендарного завода «Горизонт»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко побывал на легендарном заводе «Горизонт» и пообщался с трудовым коллективом. Телевизоры предприятия были популярны еще во времена Советского Союза, и сейчас продукция холдинга пользуется спросом в стране и за рубежом. В этом убедилась корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Многие кампании сейчас оценивают потери от пандемии, а здесь считают прибыль. Спрос на белорусские телевизоры в год экономического кризиса вырос. Произвели больше миллиона. А каждая третья проданная микроволновка в СНГ – тоже «мэйд ин» Беларусь. На предприятии принцип: ни одной единицы на склад, работа только под заказ. И в основном на экспорт.

В советские годы белорусские телевизоры считались дефицитом, хотя с конвейера они сходили каждые две минуты. В кризисные 90-е завод был на грани закрытия. Но предприятие смогли сохранить. Сегодня президенту показывают инновационный центр электроники – мозг холдинга.

«То, что они делают конечный продукт, а не просто полуфабрикат, и гонят куда-то и на наших мозгах кто-то зарабатывает, то, конечно, надо поддерживать это направление. Наука интернациональна, да и высокие технологии скоро станут интернациональными, никуда не денемся», – сказал Лукашенко.

Лазерный телевизор, электроника для МАЗов и БелАЗов. Продукцию покупает даже Япония. Президенту показывают оборудование для аэропортов. За качество производитель ручается.

По традиции Александр Лукашенко пообщался с трудовым коллективом. 2021-ый в стране объявлен Годом народного единства. Президент еще раз подчеркнул: изменения в стране будут проходить только с согласия белорусов.

«Я хочу, чтобы в моей стране было тихо и спокойно. Наверное, вы и сами этого хотите. Если вам не нравится нынешний президент, то только выборы могут решить этот вопрос», – заявил Лукашенко.

Работу предприятия президент оценил. Здесь трудятся четыре тысячи человек, соцпакет сохранили. Для детей сотрудников холдинга работают ведомственные детские сады и лагеря.