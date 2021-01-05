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Дебют Лукашенко с автоматом - сразу вспомнили Альенде. Но сравнивать не стоит

05.01.2021 20:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко указом №1 официально объявил 2021-й Годом народного единства в стране, сообщает Национальный правовой интернет-портал.



Решения принято “в целях консолидации общества, сплочения беларуского народа на основе идей суверенитета и независимости страны”, пишет belprauda.com

В 1970 году Президентом Чили стал Сальвадор Альенде – кандидат блока НАРОДНОЕ ЕДИНСТВО – UNIDAD POPULAR – коммунисты, социалисты, радикалы, социал-демократы, Движение единого народного действия (МАПУ), Независимое народное действие (АПИ).
Началась реализация предвыборной программы “Народного единства” и практически сразу же – противодействие и сопротивление преобразованиям.

А потом Альенде и Лукашенко появились с автоматом….


фото с сайта medialeaks.ru
 
 
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Александр Лукашенко указом №1 официально объявил 2021-й Годом народного единства в стране, сообщает Национальный правовой интернет-портал.
 
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