Заколдованный круг. Лукашенко подтвердил, что уходить не рвется

Сменить президента белорусы могут, но только на выборах, подчеркивает Александр Лукашенко. Вроде бы цивилизованная формула (с подтекстом, что такие вопросы не на улице решаются), если бы не одна пустяковина: выборы как механизм в Беларуси практически уничтожены.

«Если вам не нравится нынешний президент, то только выборы могут решить этот вопрос — только выборы», — заявил Лукашенко 5 января, когда наведался на минский холдинг «Горизонт».





О досрочных выборах речи уже нет

Заметьте: при этом не прозвучало слово «досрочные». То есть по умолчанию подразумеваются следующие очередные выборы президента, которые по календарю ЦИК должны пройти не позднее 20 июля 2025 года.

Но протестная часть общества (ее Лукашенко назвал сегодня меньшинством и заблудшими) явно не согласна ожидать еще четыре с половиной года. Вдобавок если новые выборы будут проводиться в том же стиле, что и прошлогодние, то альтернативным кандидатам все равно ничего не светит.

Это заколдованный круг, потому что система Лукашенко заточена только под элегантные победы бессменного вождя, альтернатива выжигается напалмом.

В 2020-м более-менее серьезных соперников президента-инкубмента просто пересажали (Сергей Тихановский, Виктор Бабарико) или не зарегистрировали (Валерий Цепкало). Да, мягко говоря, недооценили домохозяйку Светлану Тихановскую, но уж впредь такого легкомыслия не будет.

Вряд ли до 2025 года останется во главе ЦИК Лидия Ермошина (ей 67, в мае прошлого года в интервью для БелаПАН она предположила , что уйдет в отставку до лета 2021 года). Но Лукашенко наверняка подыщет надежную замену. Силовики же перед новым годом не зря получили награды: поднаторели в удушении протестов . И уж к выборам-2025, будьте уверены, подготовятся еще лучше.

Вот такая нехитрая перспектива, видимо, рисуется мысленному взору первого президента Беларуси, который, похоже, посчитал, что шокировавшая его в августе революция (он предпочитает говорить «мятеж») задушена.

Вождь решил, что проблемы рассосутся

Между тем 17 августа, когда страна клокотала, Лукашенко заявил не слишком приветливо встретившим его рабочим Минского завода колесных тягачей: «Слушайте, я четверть века у власти. Сколько можно, конечно, я когда-то уйду. Может, через год или через два — это зависит от вас». Досрочные выборы он тогда связал с новой Конституцией.

В интервью российским СМИ, обнародованном 9 сентября, Лукашенко был еще конкретнее: «Если досрочно проводить президентские выборы, то они должны пройти, наверное, раньше, чем парламентские. Все-таки парламент нужно сохранить до того, как появится новый президент».

Тем временем пошли разговоры, что в августе Кремль предложил попавшему в переплет белорусскому правителю «план Путина — Патрушева» , предусматривающий транзит власти в стране, и что такого рода обещания Лукашенко дал российскому лидеру в сентябре на переговорах в Сочи .

Так было или нет, но факт то, что Москва стала публично теребить, подталкивать белорусского вождя. Например, 14 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил журналистам: «Лукашенко сказал, что он не держится за власть, что он после конституционной реформы готов рассмотреть варианты досрочных президентских и досрочных парламентских выборов».

Однако по мере того как масштаб протестов уменьшался, Лукашенко стал сворачивать риторику о досрочных выборах. Да и вопрос конституционных изменений как-то затуманился.

Обозреватели стали делать вывод, что вождь режима решил банально досидеть в прежнем кресле как минимум до конца текущей каденции.

Выступит ли на «всенародном вече» белорусская Терешкова?

«Лукашенко действительно хочет досидеть до конца этого срока, но не исключает, что придется проводить досрочные выборы как вынужденную меру», — заявил в комментарии для Naviny.by политический обозреватель Павлюк Быковский. Он напомнил: в августе Лукашенко допускал возможность досрочных выборов после конституционного референдума.

Впрочем, изменение Конституции для Лукашенко тоже вынужденная мера, считает собеседник. «От этого он постарается отказаться. Если внешние факторы не будут заставлять его представлять на Всебелорусском народном собрании проект новой Конституции, то, возможно, обойдется без этого. У нас найдутся свои Терешковы, которые скажут, что нужно всё оставить как есть», — предположил обозреватель.

Поясню параллель: первая в мире женщина-космонавт и депутат Госдумы Валентина Терешкова в прошлом году, когда обсуждалась новая российская Конституция, предложила убрать ограничение на число сроков правления для Владимира Путина, тем самым решив для него проблему-2024.

Для Лукашенко проблемы количества сроков нет, подобное ограничение убрано еще на референдуме 2004 года. Проблема Лукашенко в том, что обещана некая конституционная реформа , а затевать ее боязно. Так что миссия гипотетической «белорусской Терешковой» — возвестить на «всенародном вече», что народу никакая ломка существующего порядка вещей якобы сто лет не нужна.

По мнению собеседника Naviny.by, многое зависит от того, станет ли Москва увязывать свою экономическую помощь с началом конституционной реформы. Если сильного давления в этом плане не будет, то ВНС может пройти и без рассмотрения проекта Конституции — например, с той мотивировкой, что он еще не готов.

«Ну, или может быть вариант, когда Всебелорусское собрание в один голос говорит: оставайся с нами, не надо ничего менять, только отщепенцы хотят каких-то перемен», — заключил Быковский.

Внешние акторы свергать режим не готовы или не способны

Отмечу, что Москва хоть и не блистает щедростью, однако и не демонстрирует пока намерения удушать Лукашенко экономически. Перед новым годом выдан транш межгосударственного кредита в эквиваленте 500 млн долларов. Без обычных дрязг и на не самых плохих условиях подписаны соглашения по нефти и газу на 2021 год.

Вероятно, Кремль не в восторге от того, что белорусский союзник, похоже, решил замылить конституционную реформу, общественный диалог и внеочередные выборы. Но давить на Лукашенко при помощи экономических рычагов — затея рискованная . Хлопотное дельце, говоря белорусским революционным мемом. Можно спровоцировать новую волну протестов, политический хаос с непредсказуемыми последствиями. Короче, своими руками подтолкнуть ненавистную для Кремля цветную революцию.

Как раз сегодня в анонсе программы «Действующие лица» на канале «Россия 1» был показан фрагмент интервью Лукашенко с его фразой о взаимоотношениях с Путиным: «Нас загнали уже намертво в одну команду».

Фразу можно трактовать по-разному. С одной стороны, ссора с Западом прижимает Лукашенко к Москве. С другой стороны, и российский руководитель попал в капкан, когда поддержал собрата-авторитария в разгар протестов после выборов 9 августа.

Сейчас Кремль скрепя сердце будет вынужден еще неизвестно сколько времени иметь дело с белорусским вождем, который, по его же выражению, уцепился и держит страну, мотивируя это весьма немудрено: «Кроме Беларуси у меня ничего нет».