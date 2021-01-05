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Президент Казахстана ответил на высказывание внука Молотова

05.01.2021 20:45 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Президент Казахстана ответил на высказывание внука Молотова

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  • 5.01.2021, 20:33
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Президент Казахстана ответил на высказывание внука Молотова
Касым-Жомарт Токаев
Фото: Пресс-служба Президента Казахстана

Внук Молотова поставил под сомнение территориальную целостность Казахстана.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в опубликованной в газете Egemen Qazaqstan статье назвал главным богатством республики «священную землю, унаследованную от предков». Таким образом он ответил на спровоцировавшее скандал высказывание Вячеслава Никонова, депутата Госдумы и внука председателя Совета народных комиссаров СССР.

Глава государства подчеркнул, что имеющиеся в его распоряжении территории не были переданы его народу кем-либо извне. «Наша история не начинается 1991 или 1936 годом. Наши люди жили и росли здесь во времена Казахского ханства и раньше — при Золотой Орде, Тюркском каганате, гуннах и саках», — написал он.

Вместе с тем, казахский лидер заявил о необходимости защищать национальные интересы и бороться с провокациями со стороны тех, кто ставит под сомнение территориальную целостность республики.

Токаев также акцентировал внимание на том, что нынешние границы Казахстана признаны международным сообществом. По его словам, все территориальные споры к настоящему моменту исчерпаны. Он добавил, что государство не делится на южную, северную, западную и восточную части, а входящие в состав республики Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области — лишь условное обозначение, указывающее направление

Недавний скандал разразился после того, как Никонов в эфире Первого канала заявил, что «территория Казахстана — это большой подарок со стороны России». После этого МИД республики вызвал временного поверенного в делах России Александра Комарова и передал ему ноту.

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Внук Молотова поставил под сомнение территориальную целостность Казахстана.
 
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