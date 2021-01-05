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Президент Казахстана ответил на высказывание внука Молотова
Источник материала: Хартия'97
Президент Казахстана ответил на высказывание внука Молотова
Внук Молотова поставил под сомнение территориальную целостность Казахстана.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в
Глава государства подчеркнул, что имеющиеся в его распоряжении территории не были переданы его народу кем-либо извне. «Наша история не начинается 1991 или 1936 годом. Наши люди жили и росли здесь во времена Казахского ханства и раньше — при Золотой Орде, Тюркском каганате, гуннах и саках», — написал он.
Вместе с тем, казахский лидер заявил о необходимости защищать национальные интересы и бороться с провокациями со стороны тех, кто ставит под сомнение территориальную целостность республики.
Токаев также акцентировал внимание на том, что нынешние границы Казахстана признаны международным сообществом. По его словам, все территориальные споры к настоящему моменту исчерпаны. Он добавил, что государство не делится на южную, северную, западную и восточную части, а входящие в состав республики Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области — лишь условное обозначение, указывающее направление
Недавний скандал разразился после того, как Никонов в эфире Первого канала заявил, что «территория Казахстана — это большой подарок со стороны России». После этого МИД республики вызвал временного поверенного в делах России Александра Комарова и передал ему ноту.
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Внук Молотова поставил под сомнение территориальную целостность Казахстана.
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