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Президент ЕГУ Анатолий Михайлов ушел в отставку
Источник материала: Хартия'97
Президент ЕГУ Анатолий Михайлов ушел в отставку
Его должность упразднили.
Президент Европейского гуманитарного университета Анатолий Михайлов ушёл в отставку, его должность упразднили. Михайлов продолжит деятельность в ЕГУ в качестве преподавателя,
Михайлов был инициатором создания ЕГУ в Минске в 1992-м, до 2014 года был ректором. В 2004-м власти Беларуси закрыли университет, предположительно, по политическим причинам, и мужчина переехал в Вильнюс. С осени 2014-го профессор стал президентом ЕГУ.
"Полагаю, что в настоящее время, когда происходит очередной этап трансформации университета и его программ, наступил наиболее благоприятный момент для моего решения, — говорит Анатолий Михайлов. — Уверен, что потенциальные возможности нашего проекта далеко не исчерпаны в эпоху новых вызовов, стоящих перед современным гуманитарным образованием".
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Его должность упразднили.
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