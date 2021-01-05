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Названы самые безопасные авиакомпании мира
Источник материала: Хартия'97
Названы самые безопасные авиакомпании мира
Лидером списка стал австралийский авиаперевозчик.
Портал AirlineRatings представил ежегодный рейтинг самых безопасных авиакомпаний на 2021 год, передает
Лидером списка стал австралийский авиаперевозчик Qantas. В тройку лучших также попали новозеландская Air New Zealand и катарская Qatar Airways.
Отмечается, что Qantas признана самой опытной в отрасли − ее история насчитывает почти 100 лет, в течение которых "авиакомпания накопила поистине удивительный рекорд в области полетов и безопасности".
Топ-20 самых безопасных авиакомпаний мира на 2021 год по версии AirlineRatings:
Qantas
Qatar Airways
Air New Zealand
Singapore Airlines
Emirates
EVA Air
Etihad Airways
Alaska Airlines
Cathay Pacific Airways
British Airways
Virgin Australia/Virgin Atlantic
Hawaiian Airlines
Southwest Airlines
Delta Air Lines
American Airlines
SAS
Finnair
Lufthansa
KLM
United Airlines
Топ-10 самых безопасных бюджетных авиакомпаний на 2021 год по версии AirlineRatings:
Air Arabia
Allegiant
EasyJet
Frontier
Jetstar Group
Jetblue
Ryanair
Vietjet, Westjet
Wizz Air
Напомним, AirlineRatings.com следит за безопасностью 385 перевозчиков со всего мира, учитывая такие факторы, как количество авиакатастроф и серьезных инцидентов, возраст самолетов, финансовое положение авиакомпании, обучение пилотов и культура поведения на борту.
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Лидером списка стал австралийский авиаперевозчик.
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