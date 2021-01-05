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Названы самые безопасные авиакомпании мира

05.01.2021 20:45 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Названы самые безопасные авиакомпании мира

  • 5.01.2021, 20:09
  • 1,595
Названы самые безопасные авиакомпании мира

Лидером списка стал австралийский авиаперевозчик.

Портал AirlineRatings представил ежегодный рейтинг самых безопасных авиакомпаний на 2021 год, передает korrespondent.net.

Лидером списка стал австралийский авиаперевозчик Qantas. В тройку лучших также попали новозеландская Air New Zealand и катарская Qatar Airways.

Отмечается, что Qantas признана самой опытной в отрасли − ее история насчитывает почти 100 лет, в течение которых "авиакомпания накопила поистине удивительный рекорд в области полетов и безопасности".

Топ-20 самых безопасных авиакомпаний мира на 2021 год по версии AirlineRatings:

Qantas

Qatar Airways

Air New Zealand

Singapore Airlines

Emirates

EVA Air

Etihad Airways

Alaska Airlines

Cathay Pacific Airways

British Airways

Virgin Australia/Virgin Atlantic

Hawaiian Airlines

Southwest Airlines

Delta Air Lines

American Airlines

SAS

Finnair

Lufthansa

KLM

United Airlines

Топ-10 самых безопасных бюджетных авиакомпаний на 2021 год по версии AirlineRatings:

Air Arabia

Allegiant

EasyJet

Frontier

Jetstar Group

Jetblue

Ryanair

Vietjet, Westjet

Wizz Air

Напомним, AirlineRatings.com следит за безопасностью 385 перевозчиков со всего мира, учитывая такие факторы, как количество авиакатастроф и серьезных инцидентов, возраст самолетов, финансовое положение авиакомпании, обучение пилотов и культура поведения на борту.

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Лидером списка стал австралийский авиаперевозчик.
 
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