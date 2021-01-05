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Польша выделит 4,5 млрд евро на поддержку предпринимателей

05.01.2021 20:45 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Польша выделит 4,5 млрд евро на поддержку предпринимателей

  • 5.01.2021, 19:50
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Польша выделит 4,5 млрд евро на поддержку предпринимателей

Правительство Польши приняло постановление о финансовом щите 2.0.

Заместитель премьер-министра, министр развития, труда и технологий Польши Ярослав Говин сообщил, что правительство приняло постановление о финансовом щите 2.0 Польского фонда развития и поправку к постановлению о финансовом щите 1.0, передает «Радио Польша».

Ярослав Говин уточнил, что благодаря этим решениям 20 миллиардов злотых (4 млрд 444 млн евро) пойдут микро-, малым и средним предприятиям (фирмам, компаниям) в виде платежей и для погашения долгов. Компании смогут воспользоваться поддержкой с 15 января.

Финансовый щит 2.0 Польского фонда развития составляет 13 миллиардов злотых (2 млрд 889 млн евро). Часть этой суммы пойдет микропредприятиям. Другая часть предназначена для малого и среднего бизнеса. Помощь будет поступать с середины января до конца марта. Программа помощи может быть продлена до конца июня.

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Правительство Польши приняло постановление о финансовом щите 2.0.
 
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