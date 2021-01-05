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Цепкало: Лукашенко мог бы еще сказать, что "Горизонт" — альтернатива Microsoft

05.01.2021 20:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший глава белорусского Парка высоких технологий, а ныне оппозиционер Валерий Цепкало прокомментировал заявление Александра Лукашенко, сделанное 5 января во время посещения "Горизонта". Инновационный центр предприятия — это хорошая альтернатива ПВТ, считает Лукашенко.


Александр Лукашенко на "Горизонте" / president.gov.by

"Своим заявлением о "Горизонте" как альтернативе ПВТ Лукашенко в очередной раз продемонстрировал свое непонимание того, что такое экономика и что такое промышленность, их структура, — говорит в комментарии "Белсату" Цепкало. — Это то же самое, как сказать, что "Горизонт" — это альтернатива Microsoft или Facebook".

Валерий Цепкало подчеркнул, что столичное предприятие на сегодняшний день "не имеет собственной микроэлектронной базы, не имеет собственной базы производства жидкокристаллических экранов, представляющих собой одну из наиболее высоких ценностей". Поэтому "Горизонт" — это "обычное сборочное производство", подчеркнул политик.

Достаточно посмотреть на средние зарплаты на "Горизонте" и в ПВТ, продолжает Валерий Цепкало, чтобы понять, является ли государственный холдинг "альтернативой", пишет euroradio.fm
 
 
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Бывший глава белорусского Парка высоких технологий, а ныне оппозиционер Валерий Цепкало прокомментировал заявление Александра Лукашенко, сделанное 5 января во...
 
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