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Цепкало: Лукашенко мог бы еще сказать, что "Горизонт" — альтернатива Microsoft
Источник материала: Партизан
Бывший глава белорусского Парка высоких технологий, а ныне оппозиционер Валерий Цепкало прокомментировал заявление Александра Лукашенко, сделанное 5 января во время посещения "Горизонта". Инновационный центр предприятия — это хорошая альтернатива ПВТ, считает Лукашенко.
Александр Лукашенко на "Горизонте" / president.gov.by
"Своим заявлением о "Горизонте" как альтернативе ПВТ Лукашенко в очередной раз продемонстрировал свое непонимание того, что такое экономика и что такое промышленность, их структура, — говорит в
Валерий Цепкало подчеркнул, что столичное предприятие на сегодняшний день "не имеет собственной микроэлектронной базы, не имеет собственной базы производства жидкокристаллических экранов, представляющих собой одну из наиболее высоких ценностей". Поэтому "Горизонт" — это "обычное сборочное производство", подчеркнул политик.
Достаточно посмотреть на средние зарплаты на "Горизонте" и в ПВТ, продолжает Валерий Цепкало, чтобы понять, является ли государственный холдинг "альтернативой",
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Бывший глава белорусского Парка высоких технологий, а ныне оппозиционер Валерий Цепкало прокомментировал заявление Александра Лукашенко, сделанное 5 января во...
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