|
Исследование: сколько стоили Беларуси блокировки интернета в 2020 году
Источник материала: Tut.by
Компания Top10VPN провела
В своем годовом отчете компания проанализировала каждое крупное преднамеренное отключение интернета в 2020 году и показала, что они стоили мировой экономике, уже подорванной пандемией, дополнительные 4 миллиарда долларов (что на 50% больше, чем в 2019 году).
В 2020 году в 21 стране произошло 93 крупных отключения общей продолжительностью в 27 165 часов. 268 млн человек пострадали от серьезных сбоев в 2020 году, что на 3% больше, чем в 2019-м.
42% отключений шли в связке с нарушениями прав человека: в 29% случаев эти нарушения были связаны с ограничениями свободы собраний, 15% — с вмешательством в выборы, 12% — с нарушениями свободы прессы.
Также компания сделала отчет и по отдельным странам. Например, сильнее всего от отключений пострадала Индия. А на втором месте, сразу за ней, расположилась Беларусь: у нас потери составили 336,4 миллиона долларов. Отключение в 2020 году суммарно длилось 218 часов, что затронуло 7,9 млн интернет-пользователей.
Отмечается, что отключения интернета в Беларуси сопровождались нарушением права человека на мирные собрания, вмешательством в выборы и свободу прессы.
В ответ на ограничения белорусы стали активно использовать Telegram и VPN. В период действия ограничений Сети компания зафиксировала рост спроса на VPN на 650% по сравнению со средним значением за 30 дней.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 2020 году в 21 стране произошло 93 крупных отключения общей продолжительностью в 27 165 часов. Это стоило 4 миллиарда долларов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)