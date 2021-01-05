Исследование: сколько стоили Беларуси блокировки интернета в 2020 году

Источник материала: Tut.by

Компания Top10VPN провела исследование , где подсчитала, во сколько мировой экономике и отдельным странам обошлись отключения интернета в 2020 году. Так, Беларуси это стоило 336,4 миллиона долларов.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Thomas Jensen / Unsplash

На сайте Top10VPN можно найти обзоры и советы по лучшим VPN-сервисам. также компания ежегодно публикует отчет о блокировках интернета по всему миру.

В своем годовом отчете компания проанализировала каждое крупное преднамеренное отключение интернета в 2020 году и показала, что они стоили мировой экономике, уже подорванной пандемией, дополнительные 4 миллиарда долларов (что на 50% больше, чем в 2019 году).

В 2020 году в 21 стране произошло 93 крупных отключения общей продолжительностью в 27 165 часов. 268 млн человек пострадали от серьезных сбоев в 2020 году, что на 3% больше, чем в 2019-м.

42% отключений шли в связке с нарушениями прав человека: в 29% случаев эти нарушения были связаны с ограничениями свободы собраний, 15% — с вмешательством в выборы, 12% — с нарушениями свободы прессы.

Также компания сделала отчет и по отдельным странам. Например, сильнее всего от отключений пострадала Индия. А на втором месте, сразу за ней, расположилась Беларусь: у нас потери составили 336,4 миллиона долларов. Отключение в 2020 году суммарно длилось 218 часов, что затронуло 7,9 млн интернет-пользователей.



Так выглядит список из 10 стран, больше всего пострадавших от отключения интернета. Источник: top10vpn.com

Отмечается, что отключения интернета в Беларуси сопровождались нарушением права человека на мирные собрания, вмешательством в выборы и свободу прессы.

В ответ на ограничения белорусы стали активно использовать Telegram и VPN. В период действия ограничений Сети компания зафиксировала рост спроса на VPN на 650% по сравнению со средним значением за 30 дней.