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Азербайджан построит международный аэропорт в Карабахе

05.01.2021 21:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился начать строительство международного аэропорта в районе Нагорного Карабаха. Работы планируют завершить к концу 2021 года.

Азербайджан построит международный аэропорт в Карабахе

По словам президента Азербайджана, аэродром в Физули позволит приглашать иностранных гостей в город Шуша, который объявлен культурной столицей Азербайджана, передает АзерТАдж.

Полномасштабные боевые действия между армянскими и азербайджанскими войсками на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе возобновились в ночь на 27 сентября 2020 года. Азербайджан восстановил контроль над Шушей 8 ноября, спустя 28 лет.

Шуша была основана в 1752 году карабахским правителем Панах Али-ханом. Этот город был третьим важнейшим культурным центром во всем Закавказье после Тбилиси и Баку.

 
 
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился начать строительство международного аэропорта в районе Нагорного Карабаха. Работы планируют завершить к концу...
 
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