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«Перемены всегда нужны, и надо что-то новое». Профсоюз работников культуры на ВНС представит 81 делегат

05.01.2021 21:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Важное требование к формату собрания – наличие разных точек зрения. Но задача одна – сделать страну сильнее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

5 января кандидатов на ВНС выдвинул отраслевой профсоюз работников культуры, информации, спорта и туризма. Ими стали 81 человек.

«Перемены всегда нужны, и надо что-то новое». Профсоюз работников культуры на ВНС представит 81 делегат

Для представителей крупнейшего общественного объединения Всебелорусское народное собрание – возможность заявить о своих проблемах. Профсоюзы сейчас активно работают над предложениями к форуму – это вопросы, касающиеся как страны в целом, так и каждого отдельного белоруса.

«Перемены всегда нужны, и надо что-то новое». Профсоюз работников культуры на ВНС представит 81 делегат

Михаил Жукевич, председатель Гомельской областной организации профсоюзов работников культуры, информации, спорта и туризма: 
Всебелорусское народное собрание дает перспективы развития, и по этим перспективам развития сегодня движется страна, как бы сегодня ни говорили, что нам нужны перемены. Перемены всегда нужны. И надо что-то новое на сегодняшний день. Поэтому вот на этой площадке и будут вырабатывать те перспективы и для молодежи, и для пенсионеров, и для работающих людей.

«Перемены всегда нужны, и надо что-то новое». Профсоюз работников культуры на ВНС представит 81 делегат

Татьяна Филимонова, председатель Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма: 
Для нас важны вопросы, которые касаются людей, являющихся членами отраслевого профсоюза. В первую очередь это, конечно же, уровень заработной платы работников культуры и искусства, которая, к сожалению, в последние годы и в последнюю пятилетку не растет, а наоборот падает. И задача, которая стоит перед нами, отраслевым профсоюзом, и мы этот вопрос планируем подымать, это, конечно же, принятие определенных мер, направленных на повышение уровня заработной платы.

«Перемены всегда нужны, и надо что-то новое». Профсоюз работников культуры на ВНС представит 81 делегат

Шестое Всебелорусское народное собрание пройдет 11 – 12 февраля в Минске. Участникам предстоит определить дальнейший путь и принять программу социально-экономического развития страны на пять лет.

Люди в материале: Михаил Жукевич, Татьяна Филимонова

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Важное требование к формату собрания – наличие разных точек зрения. Но задача одна – сделать страну сильнее, сообщили в программе Новости «24...
 
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