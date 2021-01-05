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«Перемены всегда нужны, и надо что-то новое». Профсоюз работников культуры на ВНС представит 81 делегат
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Важное требование к формату собрания – наличие разных точек зрения. Но задача одна – сделать страну сильнее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
5 января кандидатов на ВНС выдвинул отраслевой профсоюз работников культуры, информации, спорта и туризма. Ими стали 81 человек.
Для представителей крупнейшего общественного объединения Всебелорусское народное собрание – возможность заявить о своих проблемах. Профсоюзы сейчас активно работают над предложениями к форуму – это вопросы, касающиеся как страны в целом, так и каждого отдельного белоруса.
Михаил Жукевич, председатель Гомельской областной организации профсоюзов работников культуры, информации, спорта и туризма:
Татьяна Филимонова, председатель Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма:
Шестое Всебелорусское народное собрание пройдет 11 – 12 февраля в Минске. Участникам предстоит определить дальнейший путь и принять программу социально-экономического развития страны на пять лет.
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«Перемены всегда нужны, и надо что-то новое». Профсоюз работников культуры на ВНС представит 81 делегат
Новости Беларуси. Важное требование к формату собрания – наличие разных точек зрения. Но задача одна – сделать страну сильнее, сообщили в программе Новости «24...
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