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Это рекорд: во Львове обнаружили больше тонны героина

05.01.2021 21:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

У генпрокурора говорят, что это рекорд для Украины, а СБУ заявляет, что по расценкам "черного" рынка партия тянет на 2,3 млрд грн.


Фото: ssu.gov.ua

У генпрокурора говорят, что это рекорд для Украины, а СБУ заявляет, что по расценкам "черного" рынка партия тянет на 2,3 млрд грн.

Во Львове изъяли 1035 кг героина. Об этом сообщает СБУ во вторник, 5 января.
Транснациональная организованная преступная группировка, состоявшая из граждан Турции, планировала переправить героин в ЕС под видом дипломатического груза. Они организовали ввоз героина на территорию Украины на судне, прибывшем в Одесский порт в декабре 2020 года.

Трех иностранцев задержали во Львове во время фасовки наркотиков на арендованных складах. В этот же день там задержали гражданина Турции - одного из организаторов наркотрафика.

Правоохранители выявили 1035 кг героина, готового к транспортировке. Это подтвердили экспресс-тесты. В СБУ отмечают, что стоимость изъятых наркотиков по ценам "черного" рынка составляет более 2,3 миллиарда гривен.

В свою очередь в офисе генпрокурора заявили, что обнаруженная партия является рекордной,пишет korrespondent.net

Ранее сообщалось, что в Киевской области правоохранители прекратили деятельность преступной группировки, восьми лицам сообщено о подозрении по факту изготовления и сбыта наркотических средств в особо крупных размерах.

Также, СБУ блокировала деятельность организованной группы, сбывавшей оптовые партии наркотических средств и психотропных веществ в 15 областях Украины.
 
 
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У генпрокурора говорят, что это рекорд для Украины, а СБУ заявляет, что по расценкам "черного" рынка партия тянет на 2,3 млрд грн.
 
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