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Районы Степянки и Ангарской объединились и провели совместный марш
Источник материала: Хартия'97
Районы Степянки и Ангарской объединились и провели совместный марш
Минчане прошлись внушительной колонной.
В столице продолжаются вечерние акции протеста.
Районы Степянки и Ангарской объединились и провели совместный марш.
Видео опубликовал телеграм-канал
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Минчане прошлись внушительной колонной.
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